Maurício Pereira leva marchas ao Sesc Pompeia

"Assim como a apresentação, o disco é um grande pot-pourri de marchas, todas coladas, sem respiro, tipo do disco para deixar rolando no baile", avisa. Pereira diz que entre suas músicas preferidas, com certeza, estão algumas marchinhas. "Elas fazem parte da minha infância, me acompanham desde muito cedo."

Sobre o fato de o gênero não ter se renovado com o tempo, Pereira é direto. "As marchinhas estavam inseridas em um outro contexto. Elas são do tempo em que o Rio de Janeiro era o centro do Brasil, que a Rádio Nacional era poderosa e que os bailes faziam grande sucesso. Hoje tudo isso se pulverizou." Pereira acredita que a criação de um novo clássico na música e nas artes em geral é algo impossível. "Não existe mais um veículo com força o suficiente para transformar uma canção em um clássico. Existe muita oferta, vários veículos de comunicação. É possível compor canções muito boas, mas as marchinhas clássicas serão sempre essas", completa. As informações são do Jornal da Tarde.

Carnaval Turbilhão - Maurício Pereira. Choperia do Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93). Tel. (011) 3871-7700 Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 4 a R$ 16. site: www.sescsp.org.br.