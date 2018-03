Maureen Bisilliat abre sua retrospectiva em SP

Revirou armários e deles saíram as reminiscências de seus encontros com amigos escritores - Guimarães Rosa, Jorge Amado e Ariano Suassuna, entre tantos que a ajudaram a construir essa catedral fotográfica hoje sob a guarda do Instituto Moreira Salles. O acervo de 16 mil imagens conta uma história que se confunde com a do Brasil. Assim, ao lado de duas centenas de fotografias de Maureen, textos facilitam ao visitante da mostra a identificação do que ela chama de "equivalências fotográficas" com as obras literárias que deram origem a algumas séries expostas.

Sergio Burgi, curador da retrospectiva, responsável pelo núcleo de fotografia do Instituto Moreira Salles, explica que a organização da mostra enfatiza a vocação de Maureen como produtora editorial porque seus ensaios foram pensados como livros - muitas das publicações em que atuou como editora de imagens estão expostas no Sesi, revelando como o processo de trabalho da fotógrafa tem um caráter serialista.

"Quando ganhei uma bolsa da Fundação Guggenheim, um certo mister Mathias me disse que eu pensava de forma sequencial, que eu deveria fazer cinema, não só fotografar", conta Maureen. Ela resolveu seguir seu conselho. Fez vários vídeos que estão na mostra, entre eles o documentário "Xingu/Terra", rodado nos anos 1980 na aldeia Mehinaku, no Alto Xingu, com a ajuda de Lúcio Kodato, diretor de fotografia de vários longas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - Maureen Bisilliat. Galeria de Arte do Sesi. Av. Paulista, 1.313. Tel. 3146-7405. 10h/20h (2ª, 11h/20h; dom., 10h/19h). Até 4/7. Grátis