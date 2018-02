Maureen Bisilliat abre mostra 'Pele Preta' em Paraty

É um dos seus primeiros ensaios feitos por Maureen, trazido a público em 1966 no MAM de São Paulo. São retratos de personagens anônimos, mas a novidade estava na estética que ela criou, no domínio absoluto do chiaroscuro. Técnicas que ela, nascida na Inglaterra, desenvolveu em estudos com o pintor André Lothe em Paris, em 1955, ou no Art Students League em NY (1957), antes de se fixar no Brasil.

Nas imagens de Maureen transparece a busca pela cultura brasileira e seu apego à literatura. Mas não só. Muito antes da palavra se tornar moda, já era uma artista multimídia. Há mais de 20 anos trabalha com vídeo, textos, monta e recorta.

Sempre em busca de desafios, no Paraty em Foco ela traz algo inédito que será mostrado na palestra de hoje: "Não gosto de ficar só falando e projetar meus trabalhos não faz sentido para mim", conta. "Durante a exposição em São Paulo, junto com o fotógrafo e cineasta Lucio Kodato, filmamos a exposição em 35 mm." Para tanto usaram uma grua para sobrevoar as várias salas da mostra. "O filme tem só 8 minutos, mas é como se o espectador deslizasse pela exposição."

Não surpreende Maureen ter feito um filme sobre sua mostra. Em seus ensaios, suas reportagens, vê-se sempre a sua necessidade de pensar em sequência, um pensamento fílmico. Interessada em discutir e pensar a foto contemporânea, espera no encontro poder ouvir e falar sobre a nova forma de entender a arte: "Quando comecei, a fotografia falava por si, agora fala através de um autor." Este discurso sobre o fazer imagético é o que a impulsiona a produzir mais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.