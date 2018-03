Matthew Shirts autografa no Rio O jornalista e cronista do Estado Matthew Shirts autografa seu novo livro O Jeitinho Americano (editora Realejo, 280 páginas, R$ 34) amanhã, a partir das 18h30, na livraria Folha Seca, no Rio. Brasilianista nascido na Geórgia, em 1958, Matheus, como prefere ser chamado, mudou-se para o Brasil nos anos 80 e desde 1994 publica suas crônicas bem-humoradas no jornal, quinzenalmente às segundas-feiras. No livro, ele reúne 99 desses textos, em que narra casos que ele vivencia e observa no cotidiano de São Paulo - onde reside -, com olhar de "gringo" e de acadêmico formado em Sociologia. A livraria fica na Rua do Ouvidor, 37, tel. (21) 2507-7175, centro.