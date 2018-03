Matthew Perry estrela novos episódios de 'Go On'

Apesar do pano de fundo ser dramático, a trama se sustenta na comédia. O personagem é obrigado pelo chefe, Steven (John Cho), a frequentar um grupo de apoio para poder retornar ao trabalho. Ele aceita a imposição, mesmo a contragosto, com o objetivo de retomar sua rotina profissional. Logo no primeiro dia de terapia ele toma as rédeas do encontro e modifica a estrutura dos debates, pedindo para que os novos amigos iniciem uma disputa e tentem provar quem ali possui a história de vida mais triste. Completamente desinteressado no tratamento e crente de que já se recuperou do trauma da perda, ele conquista o carinho dos integrantes do grupo e passa a adquirir ferramentas que o ajudam, a passos lentos, a encarar as dificuldades e superar a morte da mulher.

Com mais de 16 milhões de espectadores na exibição do piloto, "Go On" logo recebeu sinal verde para a produção de 12 novos capítulos. Os bons índices mantidos na audiência garantiram o "back nine", completando assim uma temporada completa. "Videogame", primeiro desta nova etapa, será exibido nesta quinta-feira às 21h30.

Além de "Go On", outras séries da Warner ganharam nova bateria de episódios nesta semana: "Two and a Half Men", "2 Broke Girls", "The Big Bang Theory" e "Person of Interest" retomaram a exibição de capítulos inéditos na programação. "Arrow", sucesso entre o público adolescente, tem sua reestreia programada para segunda-feira.

De carona nos bons resultados apresentados pelos super-heróis nos cinemas em 2012, "Arrow" tenta refletir o feito na televisão, baseando-se na história do personagem dos quadrinhos Arqueiro Verde, da DC Comics. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas assistiram ao episódio de estreia. O resultado empolgou os produtores, que pensam em incluir na trama outros heróis das HQs e testar suas popularidades para a produção de futuros spin-offs. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.