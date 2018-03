Matthew McConaughey quer batizar filho com nome de cerveja

O ator norte-americano Matthew McConaughey, que terá um filho com a modelo brasileira Camila Alves, gostaria de dar ao bebê o nome de sua cerveja preferida, segundo informou a revista Star Magazine nesta segunda-feira, 10. De acordo com a publicação, o ator teria, de fato, escolhido o nome de seu filho de Bud em homenagem à Budweiser, uma das cervejas mais vendidas nos Estados Unidos. A namorada brasileira, no entanto, parece contrariada com a idéia, e prefere um nome mais clássico. Porém, o protagonista de Como Perder um Homem em 10 Dias (2003) estaria decidido em seguir o exemplo do irmão, que batizou seu segundo filho de Miller Lyte, nome de sua cerveja predileta. McConaughey não seria a primeira estrela a dar um nome estranho aos filhos. A atriz Gwyneth Paltrow e o cantor Chris Martin chamaram a filha de Apple ("maçã"). Já o jogador italiano de futebol Francesco Totti e a ex-modelo Ilary Blasi deram à sua primogênita o nome de uma marca da moda: Chanel.