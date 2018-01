Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretam detetives em nova série

Em "True Detective", a nova série que estreia no domingo, Rust Cohle (McConaughey) e Martin Hart (Harrelson) buscam solucionar um estranho caso de assassinato, que os leva para o submundo da Louisiana, nos Estados Unidos.

A série cobre um período de 17 anos, do momento em que os dois detetives começam a investigar o que parece ser uma assassinato sádico em 1995 até 2012, quando o caso é reaberto, e cada detetive, agora com vidas distintas, são interrogados pela polícia.

"A história é de um crime, mas o que vocês vão ver no decorrer da série é quem são esses dois caras e, quando vocês o encontrarem em 2012, como eles foram parar onde eles estão, e o que aconteceu durante esse período", disse McConaughey à Reuters.

McConaughey, de 44 anos, que fez a carreira com papeis cômicos, explorando o seu charme sulista e a boa aparência, disse ter encontrado uma "identidade clara" com o seu personagem Rust, um investigador introvertido, a quem ele chama de "uma ilha".

"Ele não é bom com civilização e sociedade. Ele não sabe improvisar. Ele não tenta ser antissocial. Ele só é deslocado", disse o ator.

O personagem de Harrelson, Hart, é aparentemente mais afável, mas os seus problemas de personalidade logo aparecem, à medida que ele tem dificuldades no casamento, uma vez que o caso leva os dois detetives para território complicado.

McConaughey e Harrelson, de 52 anos, que atuaram juntos nas comédias "EdTV" (1999) e "Profissão Surfista" (2008), afirmaram ter sido um desafio deixar de lado a amizade entre os dois para interpretar a relação tensa entre Rust e Hart.

"A gente acrescenta um ao outro, afirma um ao outro, mas nesta série a gente não está sendo agradável um com o outro", declarou McConaughey, com Harrelson ao seu lado, numa entrevista que teve como marca as brincadeiras entre os dois.

A parceria dura somente pelos oito episódios da primeira temporada. A volta da série trará um elenco e uma história distintos, ainda não revelados.