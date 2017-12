Matthew McConaughey é o solteiro mais desejado dos EUA

O ator americano Matthew McConaughey, de 37 anos, aparece no topo da lista dos solteiros mais desejados dos Estados Unidos em 2007, segundo a revista americana People. A lista, revelada nesta quinta-feira, 14, pela edição digital da revista, contém atores, músicos e cantores muito conhecidos nos Estados Unidos. A mãe de Matthew McConaughey, Kay, revelou à revista que seu filho é um homem muito "íntegro", e que quando se entrega a algo, "o faz totalmente". Em segundo lugar aparece o ator Jake Gyllenhaal, de 27 anos, seguido pelo ator Chris Evans, de 26 anos, e pelo dançarino Maksin Chmerkovsky, conhecido por ser o par de Laila Ali, campeã mundial de boxe e filha do lendário lutador Mohammed Ali no concurso televisivo Dancing With The Stars (versão americana do programa "Danças dos Famosos"). Em quinto lugar temos o músico e ator Chris Ludacris, de 29 anos, seguido pelo cantor de música country e ex-marido da atriz Renée Zellweger, Kenney Chesney, de 39 anos. Em seguida, aparece Blake Lewis, que ficou em segundo lugar no concurso de música American Idol, que finalizou sua nova temporada há apenas algumas semanas. Em oitavo lugar, ficou o ator, diretor e produtor de cinema Adrien Grenier, de 31 anos, seguido pelo americano Apolo Anton Ohno, campeão mundial de patinação. Em último lugar aparece o cantor Justin Timberlake, de 26 anos. No final de maio, Timberlake anunciou que planeja lançar seu próprio selo fonográfico, Tennman Records, no qual exercerá as funções de presidente e executivo-chefe.