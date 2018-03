MATTA, O TRAVESSO

Antes de me tornar amigo de Roberto Matta, muito antes de ter visto sequer uma pétala ziguezagueante de cor em um de seus quadros, esse pintor genial me causava impressão particularmente boa. Foi no ano de 1955 que ouvi seu nome pela primeira vez. Eu tinha 13 anos, na época, e havia chegado ao Chile fazia uns 10 meses quando fomos convidados a passar uma temporada na costa com uns amigos de meus pais.

O convite era para Cachagua, um balneário onde se concentram os políticos, tecnocratas e intelectuais que lideraram a luta contra Pinochet e já na democracia decidiram montar acampamento em uma das praias mais esplêndidas do Pacífico. Nessa época, porém, era um antro de comunistas, e, às noites, sob o comando do "prefeito" informal do povoado, Diego Sutil, os desordeiros veranistas se dedicavam a falar mal de Zapallar, vizinha e aristocrática, e dotada de uma baía magnífica que fazia a inveja de todos que chegavam ao litoral. Nas conversas noturnas surgia, vez por outra, a figura do trânsfuga Roberto Matta que, tendo nascido entre o mais rançoso da oligarquia chilena e descendente de vários presidentes ilustres, havia se distinguido, ainda adolescente (deve ter sido por volta de 1929 ou 1930), por uma rebeldia perpétua, mortificando especialmente o sacerdote de Zapallar e levando a cabo, com seus camaradas, unanimemente simpatizantes da revolução bolchevista, todo tipo de diabruras e malfeitorias, incluindo uns murais que havia borrado na fachada de... não ficou claro se era a igreja ou o único hotel, ou a entrada de uma fazenda, conclamando os camponeses à desobediência. Ao que parece, pouco depois disso o jovem Matta havia partido para Paris onde se misturou com Breton e os surrealistas, ficou amigo de Picasso e do grupo da revista Minotaure e foi descobrindo os despenhadeiros de uma paisagem mental e emocional única na pintura contemporânea.

Embora não tenha chegado a conhecer pessoalmente Matta nos anos que se seguiram (nem sequer nas várias vezes que veio ao Chile para apoiar a revolução democrática de Salvador Allende), fui entrando sempre que podia na intimidade de sua pintura e de suas ideias, e sempre encontrava, talvez por influência daquelas primeiras histórias sobre suas travessuras, algo de brincalhão e risonho em suas imagens, mesmo nas que evidenciavam um trágico caos colorido.

Infelizmente, foi a queda de Allende e meu próprio exílio que facilitaram que chegasse a conhecer o ser humano por trás daquelas picardias de Zapallar e daquelas maravilhas que penduravam nas galerias do mundo. Foi em uma noite de março de 1974, em Roma, onde eu havia chegado para assistir ao Tribunal Russell que Lelio Basso havia armado para julgar Pinochet. O primeiro dia foi dedicado a distribuir material sobre aqueles crimes que haviam chegado à Resistência Chilena do interior do país, e, de noite, esgotado pela longa viagem, estive a ponto de ir dormir na casa de um amigo quando Cortázar e García Marquez insistiram para que eu os acompanhasse para jantar num restaurante da Piazza Navona, ao qual compareceria uma série de figuras lendárias, Glauber Rocha, Rafael Alberti e sua mulher Maria Teresa de León e, claro, Roberto Matta. Enquanto devorava uns raviólis divinos, eu me detinha, de vez em quando, para me beliscar para ver se estava sonhando, mas não, não estava preso a um delírio daquele pintor, nem de nenhum outro: era tudo verdade. E Matta resultou tão travesso na realidade cotidiana quanto havia sido na sua juventude em Zapallar. Em certo momento, discutindo sobre o exílio, o retorno, o fascismo e outras coisas, Maria Teresa parou e jurou que quando Franco morresse, ela entraria pela Puerta del Sol com os cabelos soltos e absolutamente nua, montada num cavalo branco, mas veja, cara, tem que ser todo branco da cauda até as orelhas, e eu tenho que estar nua; e Matta parou e disse, eu também, eu também vou entrar no mesmo cavalo e também nu. E, no final da noite, o grande e generoso Roberto me convidou para visitá-lo em Tarquinia por uns dias, junto com Cortázar e a sua mulher naquela época, Ugné Karvelis, editora ilustre da Gallimard e amante de todas as causas latino-americanas.

Era um convite que eu não poderia recusar e devo a ele uma das experiências mais memoráveis de Matta e seu gênio. Não foi percorrer com ele dezenas de seus quadros naquele monastério que ele havia convertido em lar. Não foi descer com ele aos túmulos etruscos das vizinhanças e avaliar suas ideias sobre o erotismo e a morte enquanto analisava as figuras da Tomba della Fustigazione; nem sequer foi presenciar o amor cotidiano e transtornante que lhe votava sua mulher Germania. O que mais me apaixonou então e continua me apaixonando agora, quase quarenta anos depois, ocorreu na segunda, e última, manhã de nossa estadia, quando Matta me levou ao jardim que ficava atrás de seu amplo casarão e me mostrou uma... suponho que posso chamá-la de escultura, mas era mais que isso: era uma privada que o artista havia forjado de uma velha lata de lixo. "Um trono" , disse-me Matta, e discorreu durante horas sobre como devia ser usado para construir o novo mundo que sonhávamos ele, e eu, e Cortázar, e todos os artistas e todos os revolucionários, como era imprescindível usar os materiais velhos e refugados para criar o mundo do amanhã hoje mesmo. Foi a primeira vez que vislumbrei a ecologia - já não me lembro se ele empregou a palavra precisa - como um desafio, a relação com os escombros da sociedade industrial como algo que incidia no subconsciente e na pobreza e outro modo de viver a vida de todos os dias.

Minha amizade com Matta persistiu durante os anos que morei em Paris e depois em encontros fugazes como em uma tarde na qual visitamos juntos as ruínas do gueto de Varsóvia e Buchenwald, e os esforços conjuntos que fizemos para ajudar os artistas chilenos e latino-americanos perseguidos em seus tristes países, e tantas outras conspirações, mas o que me fica dele, o que eu quero recordar é esse trono que ele havia esculpido de despojos e sobras, essa travessura tão séria em que seu sentido de humor cruzava com uma visão tão penetrante do que nos faz humanos, do que nos mantém acorrentados, do que nos poderia salvar.

Fico com isso de Matta hoje, no centenário de seu nascimento, a ser comemorado no dia 11 de novembro: a certeza de que o homem que me mostrou aquelas obras ecológicas, o homem que deslumbrou o mundo com suas pátinas de loucura e que ainda nos deixa boquiabertos em tantos museus, esse homem, no fim das contas, continuava tendo dentro de si o adolescente revoltoso que não quis aceitar as regras do jogo quando era jovem e que as quebrou uma vez, outra vez e mais outra, até o último dia de sua vida indócil e dançante./ TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK