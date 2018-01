Matt LeBlanc, o Joey de Friends, divorcia-se da esposa O ator Matt LeBlanc pediu o divórcio a sua esposa, alegando diferenças irreconciliáveis, mas seu agente disse que ambos continuam sendo amigos. O ex-astro da série de TV Friends, apresentou o pedido de divórcio á Corte Superior para colocar um fim em seu casamento de três anos com Melissa LeBlanc, na quinta-feira, conforme os documentos obtidos pelo programa Entertainment Tonight. Eles se separaram em 1.º de janeiro. "A separação é amigável. Eles continuam sendo pais abnegados e amigos", disse o agente do ator, Joe Libonati. "Pelo bem estar de sua família, eles pedem que seja respeitada sua privacidade neste momento". Ambos estão pedindo a custódia de sua filha Marina, de 2 anos. Melissa LeBlanc tem dois filhos de um casamento anterior. Em Friends, grande sucesso da TV NBC, LeBlanc fez o papel do ator Joey Tribbiani. Ele voltou a viver este personagem em um novo seriado denominado Joey. O ator de 38 anos e sua esposa se casaram no Havaí em 2003, em uma cerimônia assistida por vários de seus colegas de Friends.