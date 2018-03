Matt Damon nega que estará em filme sobre engraxate brasileiro

"Shoeshine o quê? Nunca ouvi falar deste projeto. Juro", respondeu Matt Damon ao ser questionado pela reportagem do Estadão se estava ou não no projeto de levar para as telas a história de Confession$ of a Wall Street Shoeshine Boy<, livro de Doug Stumpf que conta a história de um imigrante brasileiro nos EUA, Aguilar Benicio (o Gil) , que ganha a vida engraxando os sapatos dos figurões de Wall Street. Gil acaba sabendo muito mais que um engraxate saberia, como, por exemplo, de negociações ilegais de seus clientes. E acaba contando tudo para um jornalista, que decide escrever um livro sobre os relatos de Gil. O livro de Stumpf, cujos direitos foram adquiridos pela Warner, é baseado em relatos reais de um engraxate brasileiro e deve virar filme em breve. Até mesmo um ator brasileiro deve interpretar o papel de Gil. O nome de Matt estava sendo cotado para interpretar Greg Waggoner, o jornalista. Mas o ator negou. Damon, que concedeu nesta segunda-feira entrevistas para a imprensa mundial em Los Angeles para falar se seu mais novo filme, Ultimato Bourne, ironicamente até assume a identidade de Gilberto del Pinto, nome brasileiro, em determinada cena de Ultimato. A propósito, Ultimato Bourne é o terceiro filme da série produzida pela Universal e deve marcar o fim da carreira do espião no cinema. "Pode ate ser que ele volte. Se o Greengrass (Paul, o diretor) disser que vai fazer um quarto filme, eu tô dentro porque quero trabalhar em todos os filmes dele. Mas eu acho que seria necessário reinventar o personagem. Ele chega ao fim da busca que iniciou esta série", comentou Damon. O filme tem estréia prevista para 17 de agosto no Brasil e, surpreendentemente, é de longe o melhor dos três. A repórter viajou a convite da Universal