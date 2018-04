Matt Damon é o ator mais lucrativo de Hollywood, diz revista

O ator americano Matt Damon é a estrela de Hollywood que oferece melhor retorno financeiro por cada dólar que recebe de cachê, de acordo com uma pesquisa da revista de negócios Forbes. Damon - estrela de O Ultimato Bourne, atual campeão de bilheteria nos Estados Unidos - rende duas vezes mais do que Tom Cruise e Tom Hanks, gerando US$ 29 por cada dólar recebido, disse a revista. O ator Brad Pitt é o segundo colocado na lista, rendendo US$ 24 por cada dólar de seu cachê. Vince Vaughn está em terceiro e Johnny Depp, estrela da série de filmes Piratas do Caribe, ocupa a quarta posição. A ex-estrela do seriado de TV Friends Jennifer Aniston foi a atriz mais bem colocada no ranking feito pela Forbes, ocupando a posição número cinco. A atuação de Vaughn em sucessos de bilheteria como Penetras Bons de Bico explicariam a alta lucratividade do ator. Hanks, Cruise e Will Smith rendem entre US$ 10 e 12 por cada dólar que recebem. O ganhador do Oscar Russell Crowe ficou em último lugar na lista, que tem 21 estrelas. A posição baixa de Crowe foi atribuída a filmes recentes que não tiveram boa bilheteria, entre eles, Um Bom Ano. Segundo a revista Forbes, do orçamento total do filme, US$ 35 milhões, um terço foi destinado ao cachê de Crowe. Além de Aniston, as outras atrizes a ficar entre as dez primeiras posições na lista dos "mais rentáveis" foram Angelina Jolie, Renée Zellweger e Sandra Bullock. Comediantes de sucesso como Adam Sandler, Will Ferrell e Jim Carrey não se saíram tão bem. "Comédias americanas não se traduzem tão bem para o público estrangeiro como os filmes de ação", disse a Forbes. O cálculo da "rentabilidade" dos atores foi feito com base nos três últimos filmes de cada um. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.