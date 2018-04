Matt Damon e Jennifer Aniston, os mais rentáveis de Hollywood

Atores de Hollywood costumam ganhar milhões de dólares por filme, mas será que eles valem tudo isso? Ao que parece, alguns valem. Uma pesquisa da revista Forbes publicada nesta segunda-feira, 6, mostrou que o ator Matt Damon representa o melhor custo-benefício de contratação, obtendo mais que o dobro de renda de bilheteria que astros como Tom Hanks e Tom Cruise. Para cada dólar pago ao astro de O Ultimato Bourne por seus três últimos papéis, os filmes receberam US$ 29 dólares de renda bruta. Entre as atrizes, Jennifer Aniston foi a mais rentável, com um retorno de US$ 17 por dólar pago a ela. Jennifer, ex-mulher do astro Brad Pitt, ficou em quinto lugar na lista geral. As primeiras duas participações na trilogia Bourne já renderam US$ 850 milhões no mundo inteiro, na bilheteria e em vendas de DVD, disse a Forbes. O último capítulo da série estreou no fim de semana passado nos EUA, rendendo US$ 70,2 milhões nas bilheterias. O segundo colocado da lista foi Brad Pitt, com US$ 24 de renda por dólar de salário. O ex-namorado de Jennifer, o também ator Vince Vaughn, ficou com o terceiro lugar, com US$ 21, empatado com Johnny Depp, astro da série Piratas do Caribe. "As maiores estrelas em Hollywood não são as que dão maior retorno", disse Michael Ozanian, editor sênior da Forbes, num comunicado. De acordo com a pesquisa, pesos pesados como Hanks, Cruise e Will Smith garantiram uma renda de US$ 12, US$ 11 e US$ 10, respectivamente, por dólar de salário. Os comediantes Adam Sandler, Will Ferrell e Jim Carrey não se deram muito bem, com US$ 9 de renda por dólar de salário para Sandler e US$ 8 para Ferrell e Carrey. "As comédias americanas não ficam tão bem traduzidas para o público estrangeiro como os filmes de ação", afirmou a Forbes. O australiano Russell Crowe ficou no pé da lista, com US$ 5 de renda para cada dólar de salário, principalmente por causa do fracasso de seus últimos filmes. A pesquisa levou em conta os últimos três filmes de cada ator.