Matt Damon é eleito o homem mais sexy do mundo pela 'People'

O ator americano Matt Damon foi eleito nesta quarta-feira, 14, o homem mais sexy do ano pela revista americana People, desbancando George Clooney. Desde 2001, tanto Clooney como o ator Brad Pitt, amigos de Damon, fizeram campanha para que ele fosse eleito o homem mais sexy do mundo. Em entrevista à People, que sairá nas bancas na sexta-feira, o protagonista da série de filmes do agente secreto Jason Bourne afirma que, com esta nomeação, "se deu a um pai típico dos subúrbios a maior elevação de ego de sua vida". A revista afirma que Damon foi eleito por seu "irresistível sentido do humor, uma família sólida e uma humildade que chega à alma". Os nomes que completam a lista são Patrick Dempsey, Ryan Reynolds, Brad Pitt, Johnny Depp, Shemar Moore, Ben Affleck, Javier Bardem, Adrian Grenier, Will Yun Lee, Will Smith, Justin Timberlake, Dave Annable e James Mcavoy.