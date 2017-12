Matriarcas de tribos africanas inspiram Paula Raia

A estilista Paula Raia abriu as portas da sua casa no Jardim Europa para convidados e imprensa e apresentou dentro da São Paulo Fashion Week - SPFW - suas apostas para o verão 2015. A inspiração vem das matriarcas de tribos africanas, mulheres fortes, guerreiras, mas carinhosas e cuidadosas com seus filhos, que tecem roupas e relações, que buscam barro na beira do rio.

A coleção trouxe vestidos em 3 opções de comprimento: curto, médio e longo, todos feitos em um delicado e minucioso trabalho de trama da palha na esteira, firme, coesa e rígida. Esses vestidos, ora rentes ao corpo, ora volumosos, traziam texturas da ráfia, do sisal e da corda, que moldava alças e decotes.

Esse material é modelado de forma que desenha o colo e os ombros ,formando decotes frontais, laterais e nas costas. A sensualidade da transparência também está presente na coleção. Tons orgânicos, cru, palha e ocre dão ao verão de Paula Raia suavidade e elegância.