Mateus Solano vai interpretar gêmeos em 'Viver a Vida'

Logo que surgiu o convite, ainda durante as gravações da minissérie "Maysa" - exibida em janeiro desse ano, pela Globo -, Mateus ficou interessado por TV. "Nunca pensei em consolidar a minha carreira na televisão, mas, quando eu vi que TV dava muito mais dinheiro, eu comecei a divulgar meu trabalho na internet e logo apareceram alguns convites. A minissérie Maysa me colocou nesse mundo e me rendeu frutos incríveis. Mas nunca tirei o pé do chão."

Na trama de Manoel Carlos, Mateus viverá os irmãos Jorge e Miguel, um arquiteto bem-sucedido, e o outro, um residente de medicina. "Tem dias em que eu fico louco. Abandono a cena e preciso colocar a roupa de Miguel. Termino, volto e quando vejo já sou o Jorge. No começo das gravações, estava tão nervoso que até o Maneco tirou um sarro de mim. Ele me disse que era para eu continuar nervoso porque era saudável para o trabalho. Mas eu já estava no estágio avançado do nervosismo, quando começa a fazer mal."

Na trama

Como Jorge, Solano namora Luciana (Alinne Moraes) e segue a carreira de arquiteto. Já o gêmeo Miguel corre atrás do sonho de ser neurocirurgião, mas em meio a uma vida desregrada, em que divide atenção entre sua carreira e sua namorada, Renata (Bárbara Paz). Ela sonha ser modelo e atriz, vive fazendo testes, mas nunca consegue nada. Para aliviar sua frustração profissional, ela exagera na bebida alcoólica e, para não engordar, deixa de comer.

Os excessos de Renata fazem o relacionamento com Miguel balançar. Ao mesmo tempo, Jorge, apesar de ser apaixonado por Luciana, começa a se irritar com a modelo quando ela passa a corresponder as ?brincadeiras? íntimas de seu irmão Miguel com ela. As informações são do Jornal da Tarde.