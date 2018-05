Mate arruma encrenca internacional em 'Carros 2'

Ao retornar de uma de suas aventuras à pacata cidade do interior dos Estados Unidos, Radiator Springs, onde mantém seus laços afetivos e de amizade, McQueen reencontra seu melhor amigo Mate, um carro-guincho caipira todo atrapalhado. Juntos, começam a relembrar as aventuras do passado. Mas o campeão diz ao amigo que no final do dia não poderá sair com ele, pois terá um jantar romântico com sua namorada Sally. Inconformado por não poder participar do encontro, Mate dá um jeito de se aproximar do amigo, fingindo ser garçom do restaurante onde o casal decide jantar.

Durante o encontro, eles assistem na TV uma entrevista com o piloto italiano Francesco Bernoulli. Este desafia McQueen para uma disputa acirrada no grande prêmio mundial. O locutor e comentarista de corridas Brent Mustanburger (voz de Luciano do Valle no Brasil), é quem faz o convite à McQueen.

O piloto aceita o desafio, e, por indicação da namorada, resolve levar Mate para a volta ao mundo. A partir daí os dois vivem as aventuras mais emocionantes da história. A estrada para o título é cheia de desvios e surpresas engraçadas, até Mate acabar se envolvendo inocentemente em uma grande enrascada: espionagem internacional.

O carro-guincho se vê dividido entre ajudar Relâmpago McQueen em uma corrida de alto nível e encontrar o fio da meada em uma missão supersecreta orquestrada pelo mestre da espionagem, o superespião britânico Finn McMíssil e sua fabulosa espiã em treinamento Holley Caixadibrita. A jornada de Mate dentro da missão o leva em uma explosiva perseguição pelas ruas do Japão, da Itália, França e Inglaterra, seguida por seus amigos e assistida pelo mundo todo.

Para dar mais vivacidade a essa história o elenco de "Carros 2" conta com uma série de novos carros pitorescos, barcos, trens e aviões, e ainda vilões cruéis e competidores de pistas internacionais. O diretor da animação John Lasseter (Carros, Toy Story 1 e 2, Vida de Inseto) aproveitou fatos pitorescos dos países pelos quais os veículos passam para criar um cenário carregado de detalhes, muito próximo da realizada. Espionagem internacional, corrida global e uma linda história de amizade fazem de "Carros 2" uma grande aventura para adultos e crianças.

Carros 2

Direção: John Lasseter com Codireção de: Brad Lewis

Elenco de dubladores no Brasil: Emerson Fittipaldi, Luciano Do Valle, José Trajano, Claudia Leitte

Duração: 106 min