Matar ou Morrer, um belo faroeste

15H15 NA RECORD

(Major Payne). EUA, 1995. Direção de Nick Castle, com Damon Wayans, Ross Bickell.

Major do Exército treinado para matar é obrigado a se adaptar à vida civil quando seus superiores lhe dão uma inusitada missão: colocar na linha um grupo de estudantes encrenqueiros e preguiçosos. Comédia boba. Reprise, colorido, 97 min.

Os Invasores da Cidade Perdida

16H50 NA BAND

(Lost City Raiders). Alemanha, 2008. Direção de Jean De Segonzac, com James Brolin, Ian Somerhalder.

O aquecimento global faz com que grandes cidades costeiras ficassem submersas. Organizado pelo Vaticano, grupo sai em busca do cajado de Moisés, objeto sagrado que pode controlar os níveis da água. A premissa é absurda, mas o drama tem interesse. Reprise, colorido, 89 min.

Em Busca da Terra Prometida

22 H NA REDE BRASIL

(In The Beginning). EUA, 2000. Direção de Kevin Conner, com Martin Landau, Jacqueline Bisset.

A vida de Moisés e sua missão de conduzir o povo à Terra Prometida. Melhor assistir a Os Dez Mandamentos. Reprise, colorido, 145 min.

A Arte da Guerra 2

22H15 NA BAND

(The Art of War II: Betrayal). EUA, 2008. Direção de Josef Rusnak, com Wesley Snipes, Lochlyn Munro.

Ao tentar vingar a morte de seu mentor, agente é acusado de cometer uma série de assassinatos. Só lhe resta provar a inocência. Antes de cair no sono, mude de canal. Reprise, colorido, 99 min.

Spot - Um Cão da Pesada

22H15 NO SBT

(See Spot Run). EUA, 2001. Direção de John Whitesell, com David Arquette, Michael Clarke Duncan.

Cão treinado pelo FBI é um agente que se transforma em alvo para bandidos. Por isso, entra para o proteção a testemunhas. Comédia sem graças feita para crianças que trata os adultos como imbecis. O mais espantoso é que o roteiro foi escrito por cinco pessoas! Total perda de tempo. Reprise, colorido, 97 min.

Em Teu Nome

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2009. Direção de Paulo Nascimento, com Leonardo Machado, Fernanda Moro, Nelson Diniz, César Trancoso, Júlia Feldens.

Estudante de engenharia se entrega à luta armada, mas carrega dúvidas e medos sobre se este seria realmente o melhor caminho. Rodado no Chile, o filme ganhou o Kikito de direção no Festival de Gramado de 2009. Vale como curiosidade. Reprise, colorido, 98 min.

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

23H20 NA GLOBO

(Confessions of a Shopaholic). EUA, 2009. Direção de P.J. Hogan, com Isla Fisher, John Goodman, John Lithgow.

Garota que tem coluna em um jornal desperta a paixão de seu chefe, um milionário excêntrico. O problema é que ela é 'shopaholic', ou seja, não resiste a um shopping - tem nada menos que 12 cartões de crédito. Ela logo aprende que objetos não substituem relações e se casa com o grande amor. Bobinho, mas diverte. Inédito, colorido, 114 min.

Maria e José: Uma História de Fé

23h45 NO SBT

(Mary and Joseph: a Story of Faith). Canadá, 1979. Direção de Eric Till, com Blanche Baker, Lloyd Bochner.

A história de Maria, uma jovem simples, que recebe dos céus o desafio de ser a mãe de Jesus, o filho de Deus, gerado por obra do Espírito Santo. O espírito natalino começa a se impor. Reprise, colorido, 210 min.

Cem Anos Sem Chibata

0 H NA TV BRASIL

Brasil, 2010. Direção de Marcos Manhães Marins.

Documentário que confronta registros orais com a historiografia acadêmica sobre o episódio da Revolta da Chibata, que levou à extinção dos castigos físicos na Marinha brasileira. Reprise, colorido, 52 min.

Estranhos Conhecidos

2 H NA BAND

(Perfect Strangers). Inglaterra, 2004. Direção de Robin Shepperd, com Rob Lowe, Anna Friel.

Rapaz trabalha em Nova York, moça em Londres, ambos na mesma agência de publicidade. Eles conseguem um arranjo para trocar de postos e viver cada um na cidade do outro por um mês. Mas a carreira dele fica ameaçada quando é acusado de trair a empresa. Reprise, colorido, 89 min.

Matar ou Morrer

3H10 NA REDE BRASIL

(High Noon). EUA, 1952. Direção de Fred Zinnemann, com Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges.

No dia de seu casamento, que também é o de sua aposentadoria, xerife recebe a notícia de que pistoleiros estão chegando no trem do meio-dia, para matá-lo. Ele pede ajuda da população para enfrentá-los, mas topa com o silêncio e a covardia. Belo western, pioneiro na abordagem do macarthismo. Reprise, preto e branco, 84 min.

Emmanuelle: Possessão

Carnal

3h30 NA BAND

(The Sex Lives of Ghosts). EUA, 2003. Direção de Maxamillion Eckes, com Natasja Vermeer.

Emmanuelle vai com amigas a vila assombrada por fantasmas sedentos de sexo. O horário safado da Band agora invade o espiritismo. Reprise, colorido, 85 min.

As Cores da Caatinga

3H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2007. Direção de Isana Pontes.

Documentário procura desmistificar a região semiárida do Nordeste, apresentando suas alternativas sustentáveis. Reprise, colorido, 52 min.