Mata Hari, condenada como espiã, é absolvida em biografia

A femme fatale Mata Hari era bela, amoral e mentirosa compulsiva - mas não foi espiã, e a sífilis de que sofreu foi contraída de seu marido, não de sua vida promíscua, segundo uma nova biografia. Depois de analisar documentos antes secretos sobre a cortesã e dançarina exótica de origem holandesa, a escritora Pat Shipman tomou o partido de pesquisas recentes que indicam que Mata Hari foi usada como bode expiatório pelos franceses, que a condenaram por espionagem e a executaram durante a 1.ª Guerra Mundial, para reforçar a moral nacional. Em seu julgamento, ela foi acusada de ser responsável pela morte de pelo menos 50 mil soldados franceses, por ter supostamente passado segredos de oficiais aliados aos alemães. "Mas as evidências indicam que ela foi totalmente inocente de espionagem", disse à Reuters Pat Shipman, que é professora de antropologia na Universidade da Pennsylvania. "Quando ela foi presa, a guerra estava indo muito mal para a França. Ela era estrangeira, muito sexy, tinha casos com todo o mundo e tinha uma vida de luxo, enquanto os parisienses passavam fome. Havia muito ressentimento contra ela." Dançarina sensual Mata Hari nasceu na Holanda com o nome Margaretha Gertruida Zelle, mas o divórcio de seus pais e a morte de sua mãe a levaram a se casar com um homem muito mais velho que a levou às Índias Orientais holandesas. As evidências indicam que ele a contaminou com sífilis, que na época era uma doença incurável. Seu casamento infeliz terminou depois de seu filho morrer de sífilis, e ela se reinventou como Mata Hari, dançarina sensual com técnicas aprendidas nas Índias. "Ela era exímia dançarina e cortesã e não tinha freios morais em relação ao sexo. Todos seus amantes saíam felizes", disse Shipman. "Mas é provável que ela tenha transmitido sífilis para muitos deles." Shipman disse que o status de Mata Hari em 1917 era semelhante ao de Marilyn Monroe na década de 1960: ela era reconhecível em toda parte e era vista como a mulher mais sexy e desejável da Europa. "É por isso, em parte, que é tão absurdo pensar que ela possa ter sido espiã. Ela não podia ser clandestina. Não podia deixar de atrair atenções", disse a autora, cujo livro Femme Fatale: Love, Lies and the Unknown Life of Mata Hari (Mulher Fatal: Amores, Mentiras e a Vida Desconhecida de Mata Hari, em tradução literal) acaba de ser lançado.