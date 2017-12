'MasterChef' vira prioridade na Band

(EI), a Turner não admite oficialmente sua presença nas negociações para a abertura de uma vaga ao canal na NET e na SKY. Por enquanto, admite apenas que os jogos da Liga dos Campeões, evento tirado da ESPN pelo Esporte Interativo, terão espaço no Space, outro canal do grupo.

O impasse em torno da chegada do EI às maiores operadoras de TV paga, inevitavelmente, atrapalha a comercialização da Liga na emissora, que ainda não pode confirmar aos anunciantes se seu alcance será maior quando o evento estiver no ar.

Mesmo sem NET e SKY, e antes de começar a oferecer ao mercado as cotas pela Liga, o Esporte Interativo fecha 2014 com crescimento de 42% em audiência e de 24,5% no faturamento, índices superiores à média da TV paga de modo geral. Os méritos são atribuídos especialmente à Copa do Nordeste, evento que foi de encontro ao crescimento da TV paga naquela região.

A transmissão do Oscar pelo canal TNT ganha um novo comentarista em 2015. É Antonio Tabet, o Kibe Loco, que também será comentarista do All Star Game, da NBA, pelo canal Space.

O Agora é Tarde, de Rafinha Bastos, pode perder o músico André Abujamra e o humorista Marco Gonçalves na temporada de 2015. Mas o programa da Band manterá a banda musical em cena.

Mad Men voltou à TV Cultura. Marcos Mendonça havia engavetado a série, adquirida na gestão de João Sayad, logo após assumir a Fundação Padre Anchieta. Vai ao ar na madrugada de sábado para domingo. Mas é dublada, como antes.

Eliana foi líder de audiência na primeira quinzena de dezembro em Goiânia. Fez 16 pontos de média, ante 11,6 da Globo e 8,3 pontos da Record.

Emoções. A pequena Mel Maia comanda o selfie nos bastidores do show de Roberto Carlos gravado como especial de fim de ano da Globo (que vai ao ar amanhã), com atrizes do seriado Sexo e as Negas.