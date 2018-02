MASTER CLASSES DO MOZARTEUM COM MÚSICOS RENOMADOS O Mozarteum Brasileiro promove, em abril, aulas com profissionais reconhecidos no cenário de música erudita internacional. Os músicos da Camerata Bern e Curtis on Tour, destaques da temporada 2013 da instituição, farão master classes nos dias 3/4 e 30/4, respectivamente, das 10 às 13 horas, na Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp). Os músicos de ambos os grupos são envolvidos em projetos educacionais em seus países de origem. Os alunos mais destacados das aulas serão convidados a participarem de audições, nas quais podem ser selecionados para intercâmbios culturais, por meio de bolsas de estudos viabilizadas pelo Mozarteum. As aulas são gratuitas e abertas a todos, dias 3 e 30 de abril, na Emesp. Avenida São João, 281, centro, tel. (11) 3209-6580.