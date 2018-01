'Master Chef' estreia hoje, com extensão

que chegou ao Jornal da Band para cobrir a licença-maternidade de Ticiana Villas-Boas, será enfim efetivada no posto, ao lado de Ricardo Boechat. Ticiana anunciou pouco antes da esperada volta que estava de partida para o SBT, onde apresentará uma versão local do Bake Off Brasil, reality show de confeitaria.

Vem aí Narcoturistas, uma websérie que se apresenta no YouTube como sátira aos programas convencionais de turismo. O título significa isso mesmo que você está pensando: dicas de lugares para apreciar a canabis. Os dois primeiros episódios visitam Amsterdã e Cidade do México.

Ernesto Paglia estreia no fim de junho uma nova temporada do Vai Fazer o Quê, pelo Fantástico. O quadro observa o comportamento de pessoas anônimas diante de dilemas do dia a dia. Entre as situações da vez estão um casal gay que adota uma criança negra e o assédio a mulheres em trajes de ginástica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodrigo Lombardi ensaia sua estreia como diretor. Atualmente gravando a novela Verdades Secretas, próxima das 11 na Globo, o ator tem dois projetos de animação para o cinema - um deles para adultos, baseado em contos de Chekhov.

Zeca Pagodinho pisou na Record após seis anos e já marcou, de cara, dois programas: gravou com Sabrina Sato para o dia 30 e hoje grava com Marcos Mion para o Legendários que vai ao ar no dia 6.

Por falar em Record, a emissora produziu um bom clipão promocional que logo deve entrar no ar. O filme valoriza, entre outros trunfos, que 90% de sua programação é de produção nacional. O cutucão no SBT é inevitável.

A parceria de conteúdo em diferentes plataformas, enaltecendo a dramaturgia de produção independente, também é enfocada no novo filme promocional da Record.

Sangue bíblico. Com boa audiência estabilizada nos 12 pontos, Dez Mandamentos passa por sequência relevante no capítulo de amanhã, pela Record, quando Moisés (Guilherme Winter) se mostra capaz de matar Pahanasi (Daniel Satti), que fora cruel com Arão (Petrônio Gontijo).