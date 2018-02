Massive Attack tem ingressos à venda

O duo britânico Massive Attack confirmou que fará duas apresentações no Brasil em novembro após o fim de sua turnê pelos Estados Unidos. Os shows ocorrerão nos dias 15 de novembro, no Chevrolet Hall em Belo Horizonte, e 16, no HSBC Brasil em São Paulo. Criado em 1988 por Daddy G (Grant Marshall) e 3D (Robert Del Naja), o Massive Attack é um dos principais nomes do trip-hop. A dupla apresentará ao público brasileiro as músicas de seu mais recente álbum, Heligoland, lançado no início deste ano. Os ingressos para as duas apresentações já estão à venda nas bilheterias dos teatros e nos sites www.ticketsforfun e www.ingressorapido.com.br.