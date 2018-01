Masp vai abrir na segunda e terça-feira de carnaval O Masp abrirá, em caráter excepcional, nesta segunda e terça-feira de carnaval. Além das obras clássicas do acervo do museu e dos vencedores do Prêmio Masp Mercedes-Benz de Artes Visuais, os visitantes também poderão apreciar nestes dias a tela "Mulher de Azul Lendo Uma Carta", do holandês Johannes Vermeer, cuja exibição é resultado da parceria do Masp com o Rijksmuseum. O museu ficará aberto de sexta até a Quarta-feira de Cinzas, das 10 h às 18 h. O Masp fica na Av. Paulista, 1.578. Os ingressos custam R$ 15, R$ 7 (estudantes) - crianças até 10 anos e adultos acima de 60 anos não pagam. Às terças, o acesso é gratuito a todos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.