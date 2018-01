Masp terá conselho consultivo O Masp, que agora tem como curador-chefe o professor José Roberto Teixeira Coelho, terá um conselho consultivo formado por Miguel Chaia, professor da PUC e colecionador; Fausto Godoy, diplomata; João Musa, fotógrafo; Lorenzo Mammì, professor da USP; Arlindo Machado, professor da USP e curador independente; Maria Lucia Segall, do conselho deliberativo do Masp; Aracy Amaral, ex-diretora da Pinacoteca; Regina Silveira, artista plástica; e pelo próprio Teixeira Coelho. Na terça-feira, o museu também inaugura uma pequena exposição com quatro obras de Cézanne, presentes no acervo da instituição.