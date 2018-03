Masp inaugura nesta terça-feira mostra de 16 artistas chineses

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) inaugura na terça-feira, 18, para convidados, e na quarta para o público a exposição China: Construção/Desconstrução. Por dois anos, a curadora Tereza de Arruda veio trabalhando na mostra de arte contemporânea chinesa, que traz cerca de 45 obras - grande parte pinturas - de 16 artistas - 5 deles representados apenas por vídeos. Além de pinturas, a exposição terá fotos, instalações e performances. Veja também: Quando o adeus às ilusões leva à criação Li Guo Sheng, dono da galeria Chinablue, que ajudou a organizar a mostra, afirma que ela terá a participação de artistas consagrados internacionalmente - como Wang Qingsong, de outros que começam a se projetar fora da China e de jovens ainda desconhecidos. Wang Qingsong - de operário modelo de poços de petróleo nos anos 80 a artista plástico consagrado internacionalmente - é um dos melhores exemplos do diálogo entre história e arte que marca grande parte da produção contemporânea da China. Além de Wang Qingsong, outras estrelas serão Ai Wei Wei, He Yunchang, Yin Zhaoyang, Zhou Wenzhong e Zhou Xiaohu. Segundo Li Guo Sheng, o objetivo é apresentar a China como um país em desenvolvimento, imerso em rápida transformação e no qual a arte também vem sendo construída. O pintor Zhou Wenzhong, de 34 anos, terá cinco obras em exibição e estará em São Paulo nesta semana junto com outros dois artistas que também participam da mostra, Chen Bo, de 35 anos, e Xiong Yu, de 33. Como Wang Qingsong, Zhou Wenzhong reflete em sua arte: "Na escola eu tinha altos ideais, mas minhas aspirações e sonhos se confrontaram com a realidade. A arte é uma maneira de escapar do sentimento de frustração". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. China: Construção/Desconstrução. Masp. Av. Paulista, 1.578. Tel. (011) 3251-5644. 11 h/18 h (5.ª até 20 h; fecha 2.ª). R$ 15 (3.ª, grátis). Até 15/2. Abertura na terça-feira, 18, para convidados.