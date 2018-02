Masp inaugura 'Deus e Madonnas - A Arte do Sagrado'

O termo ‘numinoso’, criado pelo teólogo alemão Rudolf Otto (1869-1937), refere-se ao sagrado, mas sem julgamentos morais. A partir desse tema, o curador-chefe do Masp, Teixeira Coelho, organizou a mostra Deuses e Madonas - A Arte do Sagrado. A exposição reúne 40 obras-primas produzidas entre os séculos 14 e 19 e assinadas por artistas como El Greco, Botticelli, Tintoretto e Rafael. Entre as peças, está a têmpera sobre madeira ‘São Jerônimo Penitente no Deserto’ (1451), de Mantegna, que é exposta pela primeira vez no Brasil, depois de restaurada pelo Museu do Louvre, em Paris.

Há retratos de passagens bíblicas, como a crucificação de Cristo, pintada por Jan Van Dornicke, e personagens mitológicos, que povoam uma tela de Guercino. Os ares contemporâneos ficam por conta da instalação de Eder Santos, criada a partir de ‘O Julgamento de Páris’ (1720), de Michele Rocca. Com dois monitores LED tridimensionais e sete projetores, o artista recria o universo do mestre do rococó italiano. Mas, agora, os personagens se movem e os anjos voam pelo céu.

Deuses e Madonas - A Arte do Sagrado - Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251-5644, metrô Trianon-Masp. QUANDO: 11h/18h (5ª, 11h/20h; fecha 2ª). Até 16/1/2011. QUANTO: R$ 15 (3ª, grátis). De 15/10 a 16/01/2011.