MASP COMPLETA OBRA RELIGIOSA Uma obra doada completará o díptico A Deposição de Cristo, no acervo do Masp (Av. Paulista, 1578). O trabalho é datado do final do século 15, e seu lado esquerdo foi doado ao museu por Telmo Porto e Laís Zogbi Porto, no aniversário de 30 anos de casamento do casal. A tela retrata Cristo deposto da cruz em que fora supliciado. O lado direito do quadro, que já pertencia ao museu, traz a Virgem Maria, São João e três mulheres em lamentação. Somente agora, com o díptico completo, é possível entender o motivo desse lamento. Segundo o curador do museu, Teixeira Coelho, são raras as reuniões desta espécie. A obra está aberta a visitação a partir de hoje.