Masp apresenta a arte do chinês Yang Shaobin

Aproximar o Ocidente do Oriente: esta é uma das conquistas de Yang Shaobin, na opinião de Tereza de Arruda. Ela é curadora da mostra Primeiros Passos, Últimas Palavras, do Masp, que apresenta, pela primeira vez na América Latina, trabalhos do artista chinês. São 50 pinturas e desenhos, produzidos entre 1996 e 2009 - alguns inéditos.

A violência aparece nas pinturas da 'fase vermelha' de Shaobin. Foto: Divulgação

A exposição apresenta três fases de Shaobin. Na primeira, as pinturas são mais realistas e predominam figuras de soldados. Na ‘fase vermelha’, ele aborda símbolos de poder e a brutalidade do cotidiano. "Ele deixa de lado todo e qualquer ornamento e foca o corpo, que revela violência", explica Tereza. No terceiro período, entre as obras atuais, está uma série sobre o cubano Fidel Castro.

Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251-5644. 11h/18h (5ª, 11h/20h; fecha 2ª). Abre 5ª (13). R$ 15 (3ª, grátis).