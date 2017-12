Masp abre exposição com peças do design do Japão O Museu de Arte Assis Chateaubriand (Masp) inaugura nesta segunda-feira, 11, para convidados e na terça-feira para o público a exposição Design do Japão Hoje 100 - Um Estilo de Vida Contemporâneo, que reúne, como sinaliza o título, aproximadamente cem produtos criados por designers japoneses. Feita em parceria com a Fundação Japão, a mostra apresenta de maneira diversificada uma história recente da produção de design japonês, dando destaque para obras feitas a partir da década de 1990. Os produtos foram selecionados por uma comissão formada por Hiroshi Kashiwagi, da Universidade de Arte Musashino; pelo designer Makoto Koizumi; por Nobuko Shimuta, do Centro de Design Nippon; e por Masafumi Fukagawa, do Museu da Cidade de Kawasaki. "Diferentemente da arquitetura, produtos e equipamentos usados no dia-a-dia podem ser reunidos em um único lugar para se fazer uma mostra", afirma Kashiwagi, e, dessa maneira, apresentar um panorama tanto do estilo de vida de um outro país - assim como a entrada e influência em outros países - e sua cultura. Produtos maiores, como um interior de casa, carros e motocicletas são apresentados por meio de maquetes, mas há exemplares de diversos produtos como utensílios domésticos, móveis, brinquedos (muitos de criação simples, outros, eletrônicos), equipamentos (máquinas fotográficas das marcas Nikon e Canon e outros aparatos), embalagens, luminárias e vestimenta - até mesmo um frasco para shoyu. O objetivo principal da mostra é apresentar a produção contemporânea, mas há 13 exemplares de criações desenhadas na década de 1950. "No período pós-Guerra, o design japonês de produtos do cotidiano foi fortemente influenciado pelos Estados Unidos, o que revela uma situação cultural mundial", ainda afirma Kashiwagi. Serviço - Design do Japão Hoje 100 - Um Estilo de Vida Contemporâneo. Masp. Av. Paulista, 1.578. São Paulo. 3251-5644. 3.ª a dom., 11 h às 18 h. R$ 15 (3.ª grátis). Até 14/1