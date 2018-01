Masp abre amanhã mostra com 178 gravuras de Chagall Quando o artista russo Marc Chagall (1887-1985), considerado o maior pintor judeu do século 20, aceitou a encomenda do marchand francês Ambroise Vollard (1866-1939) para ilustrar a Bíblia na década de 1930, ainda não dominava totalmente a técnica da gravura. Porém, a série bíblica de Chagall tornou-se, hoje, um dos pontos altos da carreira do artista, homenageado pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp) com uma exposição de 178 gravuras, "O Mundo Mágico de Marc Chagall", que reúne, além dela, suas ilustrações para as fábulas de La Fontaine e uma série de litogravuras baseada no idílio pastoral de Dafne e Cloé.