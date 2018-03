Masada Quartet se apresenta no Brasil

"John ouviu uma sonoridade muito particular que utilizava todos os nossos talentos", conta Joey Baron, baterista do Masada. "Ele engrenou e começou a escrever centenas de peças que buscavam aquele som. Quando apresentava a música, ia sempre além, buscando apresentá-la em diversos formatos, com grupos de câmara, bandas de rock ou com o nosso quarteto", explica.

Reunidas no que Zorn chama de The Book of Angels, a profusão de peças seria a base para uma série de gravações, em diversas combinações musicais, que se destacariam como um dos braços mais férteis da obra de Zorn na década seguinte (de 1994 a 2007 foram cerca de 20 títulos lançados). Uma resenha de um show ao vivo do Masada feita pelo crítico Nate Chinen, do New York Times, comparou as peças a um continente dentro do universo da obra de um compositor prolífico: depois de algumas viagens ao lugar, reconhece-se os sotaques da língua, as variações climáticas, a topografia definida por Zorn. "Em todo esse tempo de estrada, desenvolvemos uma linguagem. É uma coisa que se faz em qualquer contexto musical: você estabelece um molde de comunicação e busca trabalhar com ele sem seguir os outros, sempre trazendo um toque pessoal à música", conta Joey por telefone da Alemanha, onde faz pit stops entre turnês para compor suas própria obras.

A vinda do Masada Quartet ao Brasil acontece ao mesmo tempo em que a música de John Zorn tem deixado - durante a última década - o downtown nova-iorquino para se estabelecer entre os círculos menos radicais da música erudita contemporânea. O processo tem sido gradual e transformado Zorn de pária em vaca sagrada da música contemporânea. Em 1998, a Filarmônica de Nova York tocou uma de suas peças. No início dos anos 2000, um de seus concerto para violino foi indicado ao prêmio Pulitzer. Em 2006, o compositor recebeu a cobiçada bolsa MacArthur para músicos. "Eu sempre fui o esquisito, o cara que eles chamam quando querem algo bizarro", contou o próprio ao New York Times, no ano passado. Na ocasião, a sua obra para soprano e orquestra La Machine de l?Être fazia sua estreia na New York City Opera ao lado de obras de Arnold Schoenberg e Morton Feldman, gigantes da música erudita do século 20 que, no mesmo programa, ressaltam o tipo de importância que tem sido dada à música de Zorn nos últimos anos (o Alla Scala, de Milão recentemente mostrou interesse em comissionar uma obra). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

MASADA QUARTET - Cine Joia. Praça Carlos Gomes, 82. tel. 3231.3705. Sábado, 17/3, às 21 horas. Quanto: R$ 50 a R$ 100 (pelo site cinejoia.tv)