Mary-Kate Olsen é internada em hospital de Nova York

Mary-Kate Olsen, uma das gêmeas protagonistas de comédias como As Namoradas do Papai (1995) e No Pique de Nova York (2004), está internada em um hospital de Nova York devido a uma infecção nos rins. Ainda não foram divulgadas informações sobre as condições de saúde da atriz e sobre as causas que levaram à internação. Um comunicado de seu agente afirma que Mary-Kate está repousando e deixará o hospital em um dia ou dois. Algum tempo atrás Mary-Kate foi internada em uma clínica especializada no tratamento de distúrbios alimentares na tentativa de superar uma anorexia, mas não foi confirmada a possibilidade de que a internação atual seja uma conseqüência da doença, que parecia já ter sido superada.