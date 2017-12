Mary-Kate Olsen é hospitalizada com infecção renal Mary-Kate Olsen, uma das gêmeas Olsen que ficaram famosas nos anos 1990 no seriado de TV "Três é Demais", foi hospitalizada em Nova York com infecção renal, informou sua representante na terça-feira. "Ela está descansando e terá alta em um ou dois dias", disse sua porta-voz Nicole Caruso em email à Reuters. Não foram revelados mais detalhes. As gêmeas de 21 anos Mary-Kate e Ashley Olsen ficaram famosas na televisão, mas ganharam uma base enorme de fãs adolescentes em uma série de vídeos e DVDs com títulos como "The Adventures of Mary-Kate & Ashley: The Case of Shark Encounter" e "You're invited to Mary-Kate & Ashley's Fashion Party". Já adultas, as irmãs atuaram em telefilmes e lançaram grifes de moda, e suas vidas viraram tema da imprensa tablóide. Mary-Kate foi vista recentemente no seriado "Weeds", e um filme no qual ela tem um papel, "The Wackness," está previsto para chegar aos cinemas em 2008.