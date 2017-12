Marvel ganha mais do que DC Comics

Filmes baseados nas revistas em quadrinhos da Marvel em média geraram uma receita 47% maior do que os filmes da DC Comics, de acordo com dados compilados por Paul Sweeney, analista da Bloomberg Industries. Os 28 filmes da Marvel lançados desde 1998 arrecadaram US$ 190 milhões, em comparação com os US$ 129 milhões auferidos pelos filmes da DC Comics desde o Super-homem, lançado em 1978.

Os Vingadores, filme de 2012 em que contracenam Homem de Ferro, Capitão América e Hulk, registrou a maior arrecadação, com US$ 1,5 bilhão em receitas globais. O sucesso dos filmes da Marvel deram um forte impulso à Walt Disney, que adquiriu a Marvel Entertainment no final de 2009 por US$ 4 bilhões. A Time Warner por seu lado, confia na bilheteria gerada pelos filmes da DC Comics, como Batman, e no lançamento, na semana passada, do Homem de Aço.

"A Time Warner claramente depende da DC Comics para substituir a franquia Harry Potter", disse Paul Sweeney, que se baseou em dados da Box Office Mojo e SNL Kagan. A série Harry Potter terminou em 2011.

A inflação dos preços das entradas ajudou a Marvel a superar a DC Comics. A Marvel lançou 13 filmes desde 2007, ao passo que a DC lançou somente sete, disse Sweeney em seu informe. Os preços das entradas em média triplicaram desde 1980, proporcionando uma renda maior no caso de filmes recentes como Hulk. A renda total auferida pela Marvel nas bilheterias dentro dos Estados Unidos foi de US$ 5,3 bilhões, em comparação com os US$ 3 bilhões contabilizados pela DC.

Para a Time Warner, que adquiriu a DC Comics quando a Time uniu-se à Warner Communications em 1990, o Cavaleiro das Trevas foi o grande sucesso de bilheteria. O filme lançado em 2012, o terceiro de uma série dirigida por Christopher Nolan, gerou US$ 1,1 bilhão de receitas globais, segundo a Box Office Mojo.

Em 2009, a Time Warner inseriu a DC Comics na sua divisão de filmes, realçando sua crescente dependência do uso de personagens emblemáticos para produzir filmes de sucesso. Além de Super-homem e Batman, os super-heróis da DC incluem ainda Aquaman, Lanterna Verde e Mulher Maravilha.