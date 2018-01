Marvel anuncia que próximo Capitão América vai ser negro

O Capitão América surgiu em 1941 como um soldado superpoderoso que lutava contra os nazistas. A Marvel o ressuscitou nos anos 1960 e ele acabou se tornando um ícone entre os heróis da companhia de quadrinhos.

A mudança nas características da personagem foi divulgada quarta-feira no site da editora e concebida após a aposentadoria do alter ego original do Capitão América, Steve Rogers, que descobre ter perdido sua força e agilidade fora do comum que havia ganho com a injeção de um "soro para super-soldados."

Rogers vai transmitir a persona do Capitão América ao amigo e companheiro de tropa muito mais jovem Sam Wilson, que já é uma personagem em uma história em quadrinhos própria como a verdadeira identidade do super-herói alado Falcão.

Uma explicação de três páginas sobre a transformação foi publicada sob a manchete: "É hora de um Capitão América totalmente novo". A autoria da mudança é do roteirista e artista Rick Remender e do editor Tom Brevoort, ambos integrantes da equipe criativa envolvida no relançamento de vários dos mais populares heróis da Marvel.

A atualização do Capitão América foi revelada também pelo diretor-criativo da editora, Joe Quesada, durante uma participação no programa de TV "The Colbert Report", no domingo à noite.

A notícia surgiu um dia depois do anúncio da Marvel de que o deus nórdico Thor, outro de seus personagens que integram a Liga da Justiça desde sua criação, passaria a ser uma mulher.

Por enquanto, as mudanças nas duas personagens --Thor e Capitão América-- vão se limitar às páginas das revistas em quadrinhos da Marvel. Chris Hemsworth vai continuar a interpretar um Thor masculino, e Chris Evans um Capitão América branco, nas adaptações dos super-heróis para o cinema.

Quando Sam Wilson vestir o uniforme do Capitão América ainda neste semestre, a personagem vai passar por mais do que uma mera mudança na cor de pele.

Wilson vai abrir caminho para uma versão modificada do famoso uniforme do Capitão América, embora mantenha o característico escudo circular com uma estrela no meio, de acordo com Remender e Brevoort. Mas a personagem vai manter uma das principais característica de sua persona anterior como Falcão --as asas retráteis que lhe permitem voar.

O antigo Capitão América, Steve Rogers, vai continuar como um assessor estratégico de seu sucessor, disse a Marvel.

(Reportagem de Steve Gorman)