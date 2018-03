Martinho da Vila canta em família O sambista Martinho da Vila se apresenta com sua filha pianista, Maira Freitas, de 23 anos, hoje às 19 horas, e amanhã, às 17 horas, na Sala Cecília Meireles, no Rio. No repertório, Chopin, Pixinguinha, Villa-Lobos, Noel Rosa e Jacob do Bandolim. Maira estará ao piano, Martinho tocará pandeiro e cantará. Até o samba-enredo da Vila Isabel deste carnaval, de autoria de Martinho, ganhará a sala de concertos. Maira estuda piano desde os 7 anos e já se apresentou no Teatro Municipal do Rio e no Colón, em Buenos Aires.