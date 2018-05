Martha a maior

ESPECIAL PARA O ESTADO

"Tigresa" e "leoa" do piano. Estas palavras sugerem força e sutileza, potência e refinamento. Por isso, foram usadas por duas das mais prestigiadas revistas especializadas europeias - a inglesa BBC Music Magazine e a francesa Diapason - em suas matérias de capa deste mês dedicadas à pianista argentina Martha Argerich em tributo aos seus 70 anos, completados no último dia 5. Tais adjetivos não são novidade nos elogios a Martha. A diferença é que agora as duas revistas a ungiram em definitivo: a inglesa a chama de "primeira entre os iguais" e a francesa como "a maior pianista viva".

Ao todo, as publicações lhe dedicam catorze páginas cobrindo-a de adjetivos superlativos. Tentam, inutilmente, detectar suas qualidades: ela tem as oitavas de Horowitz, a eletricidade de Arturo Benedetti Michelangeli, o atrevimento e imaginação de Friedrich Gulda. Ela tem tudo isso, claro, e muito mais: uma personalidade original, artigo em falta na prateleira mundial dos pianistas, hoje reduzidos a clones uns dos outros, numa irritante geração robótica. Todo mundo faz integrais hoje em dia? Pois Martha as odeia. Entrevistas? Raramente. Muito raramente. Detesta que a cumprimentem publicamente - e ainda mais, que afaguem seus cabelos.

A Diapason traz um CD-bônus com o primeiro registro, feito em Londres para a EMI, logo depois de ela ter vencido o Concurso Chopin de Varsóvia, da Sonata n.º 3 do compositor polonês. Uma leitura vulcânica, que permaneceu inédita por 34 anos, até o lançamento comercial em 1999.

Em compensação, Martha concedeu a primeira entrevista em anos à BBC Music Magazine. Jessica Duchen falou com ela em Roma, onde a pianista ensaiava o terceiro concerto de Prokofiev com a Orquestra da Academia Santa Cecília e o regente Yanneck Nézet-Séguin. Falou, mas falou pouco. Deixa claro que está aborrecida por ter de tocar mais só por causa dos 70 anos.

"É estranha a vida do músico, o sistema e os concertos e a mídia - é muito cansativo. Talvez haja quem goste quando é jovem, mas não agora. Quando era jovem, não havia internet, só fax e telefone, havia mais tempo para mim mesma, o que é muito importante para um músico. Queria só um presente de aniversário: não tocar muito, mas não é isso que está acontecendo. Não faz sentido pra mim! Só sei que preciso de mais tempo pra mim!", diz.