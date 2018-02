Marta muda presidência do Iphan

O governo federal mudou nesta quarta-feira, 26, a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Depois de 6 anos na presidência, o arquiteto Luiz Fernando de Almeida deixa a instituição e volta a viver em São Paulo. Assume Jurema de Sousa Machado, coordenadora do setor de Cultura do Brasil na Unesco.

“Eu já estava demissionário desde janeiro. Queria voltar para São Paulo, após 10 anos em Brasília, e é isso que estou fazendo. Já estava conduzindo isso com a ministra Ana e agora com a ministra Marta”, disse o arquiteto agora há pouco.

Almeida disse que Jurema Machado acompanhou todo o trabalho do Iphan nos últimos anos e representa uma “continuidade” no trabalho. Ele afirmou que, primeiro, descansará, e depois deverá trabalhar em consultorias relativas a patrimônio histórico. Almeida tinha conduzido, antes de ser indicado para o cargo por Gilberto Gil, o programa Monumenta, ação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo federal.