Marsalis faz show histórico em Cuba

O trompetista americano Wynton Marsalis faz quatro apresentações com a big band Jazz at Lincoln Center a partir de hoje, em Havana. É a primeira visita do grupo, cuja programação tem favorecido o repertório de jazz afro-cubano nos últimos anos. A viagem foi facilitada pelo pianista Chucho Valdés e faz parte de um intercâmbio promovido pelo ministério da cultura cubano que levará Valdés a Nova York em meados de outubro, um aquecimento de relações culturais entre os dois países apesar do embargo econômico promovido por Washington. Os shows contarão com a participação dos dois músicos e trarão repertório inédito. / EFE e NYT