Marly Bueno, a Irmã Má de Páginas da Vida, desmaia em casa A atriz Marly Bueno, que interpreta a Irmã Maria na novela das 9 da Rede Globo "Páginas da Vida", desmaiou na quarta-feira no banheiro de sua casa, no Rio de Janeiro, em conseqüência de um rotavírus, segundo a assessoria de imprensa da emissora. Marly machucou a cabeça e a testa, mas, recuperada do susto, já grava as cenas da novela normalmente nesta sexta-feira. Marly não foi a única do elenco de "Páginas da Vida" que passou mal nesta semana: a atriz Ana Paula Arósio, que atua no papel da aventureira Olívia, sentiu a pressão cair e foi atendida pela equipe médica do Projac também na quarta-feira. Ana Paula estava prestes a gravar a cena de um revéillon na casa do personagem de Tarcísio Meira, Tide, seu pai na novela. Depois de um breve descanso, voltou à gravação. O acidente de Marly é a terceira "baixa" na novela esta semana, já que na terça a emissora divulgou que o ator Antonio Calloni vai deixar o elenco e seu personagem (Gustavo) morrerá em um acidente de carro em capítulo da próxima semana, quando começa a segunda fase de "Páginas da Vida". Irmã Maria, a personagem de Marly, comanda a Casa de Saúde Santa Clara de Assis e é conhecida como Irmã Má por ser uma freira excessivamente rígida.