Marlene Mattos e Cininha de Paula terão escola de TV As diretoras Marlene Mattos e Cininha de Paula pretendem abrir uma escola de TV juntas. Vontade antiga da dupla, Marlene planeja retomar o projeto no ano que vem, assim que se desligar do programa "Show da Gente", de Netinho, dirigido por ela no SBT. O apresentador, que sairá candidato em 2010, deixará a atração até março.