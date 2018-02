Markus Popp vai tocar na programação da Bienal de SP

A ironia de seu caminho artístico é que o Oval se tornaria uma das referências para a música eletrônica da década seguinte. Optando por fazer música sutil, que tornava microfragmentos de sons em elementos de composição, combinando-os com recortes de instrumentação acústica, encurtando ao extremo a repetição desses fragmentos, ao modo que se aproximassem de ruídos com características digitais, Popp criou a estética do "glitch" e antecipou toda uma geração de produtores amparados por laptops, que inovariam as mutações da mesma música eletrônica que pouco o interessou quando chegou a Berlim.

As sacadas noventistas do Oval, que podem ser ouvidas em discos (ou pelo site soundcloud.com/oval-official), foram o estopim para uma série de trabalhos - entre eles, o desenvolvimento de um software musical no início da década passada, que Popp chegou a transformar em instalação. Ele deixou diversas cópias do programa para os visitantes da obra criarem glitches, um conceito semelhante, que parte de um princípio colaborativo entre artista e plateia, como o trabalhado por Sergei Tcherepnin e Ei Arakawa na instalação em cartaz na Casa Modernista como parte da programação da Bienal.

Popp está em turnê pela América Latina, fazendo shows e ministrando workshops sobre a suas distorções de espaço-tempo musical e sobre a relação do músico contemporâneo com o computador. Em seu trabalho mais recente, o disco "O", de 2010, que demorou seis anos para ser completado, Oval envereda por caminhos acústicos. E, em sua turnê pelo Brasil, colabora com cantoras locais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MARKUS POPP

