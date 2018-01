Markun produz série sobre a tutela de idosos

Downton Abbey na próxima temporada, a 6.ª da série. A atriz anunciou a decisão em entrevista ao jornal Sunday Times.

Lady Grantham, como Maggie Smith também é chamada em Downton Abbey, é autora de algumas das melhores frases da série, como "O que é fim de semana?". Integrante da aristocracia inglesa do início do século 20, não sabe a diferença entre sábado, domingo e segunda-feira.

Salve a nostalgia. O canal Viva registrou crescimento de mais de 63% em seu site, entre janeiro de 2014 e janeiro passado. Os méritos são atribuídos à série Grandes Atores, ao Rebobina, e a Malhação 2003.

Em audiência televisiva, o Viva ficou entre os cinco canais pagos mais vistos pelo público acima de 25 anos, no horário de exibição de O Dono do Mundo.

Maria Ribeiro lança e autografa Trinta e Oito e Meio na Livraria da Vila da Lorena, segunda-feira. Ilustrado por Rita Wainer, o livro reúne crônicas, reflexões e desabafos.

A Globo integrou ao seu calendário de eventos o apoio oficial à Copa SP14, iniciativa da Prefeitura de São Paulo para promover o futebol entre garotos de até 14 anos. Tiago Leifert acompanha de perto a competição, que vai até 25 de abril, pelo Globo Esporte.

Rafinha Bastos dispensou o colete do seu figurino na temporada do Agora É Tarde que começa hoje. Chega de terno clássico, mantendo a gravata, com cenário igualmente repaginado.

Que Monstro Te Mordeu?, série de Cao Hamburger para a TV Cultura, começa a virar filme esta semana. Um time de roteiristas já passa a trabalhar no roteiro do longa, que pode ganhar 2.ª temporada na TV - mas não neste ano, dada a crise econômica do País.

Troca de camisas. Sai o Santos, de Marcelo Tas, entra o Corinthians, time do novo âncora do CQC: depois de receber a visita de Tite na plateia de sua peça - Meu Deus, no Tuca -, Dan Stulbach gravou com o técnico uma das chamadas para o programa que estreia 2ª feira, na Band.