Markun mapeia habitação em nova série

Diretamente de CSI, Elizabeth Devine, produtora e roteirista da série, virá a São Paulo para ministrar uma master class aberta ao público durante o NETLabTV, concurso da Net para a escolha de novos roteiristas. No Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, dia 11.

Fábio Júnior ainda abala estruturas. Assim relatou Astrid Fontenelle no Facebook, ao postar foto do cantor abraçado a ela e a outras saias justas do GNT - Bárbara Gancia, Mônica Martelli e Maria Ribeiro. O time se encontrou quando ele foi gravar o programa do filho, Fiuk, da nova MTV, em estúdio vizinho ao delas.

Gugu Liberato não irá ao SBT para gravar a tão esperada participação no Teleton, maratona em prol da Associação de Apoio à Criança Deficiente (AACD). Mas o apresentador estará na tela da emissora neste sábado, pedindo doações ao público: gravou a mensagem em casa, ontem.

Detetives da História, série nacional da Grifa, ganha 2.ª temporada no History Channel a partir do dia 5 e traz, na estreia, a investigação sobre um suposto ferrete para marcar escravos encontrado em uma casa na zona Portuária do Rio que abriga um cemitério de africanos. No ar às 23h.

Saramandaia é duplamente oferecida na TV portuguesa atual. Depois de estrear no canal premium da Globo, a releitura da novela de Dias Gomes por Ricardo Linhares chegou também à Globo básica no cabo. A produção é um dos 12 títulos da emissora brasileira em cartaz entre os lusos hoje.

Cordel Encantado, que acaba de sair em DVD aqui, entrará no ar em Portugal no dia 27, substituindo A Vida da Gente. Já Amor à Vida, exibida pela SIC, em sinal aberto, abocanha 31,1% dos televisores ligados no seu horário.

A regra é clara. Eliana venceu o último round contra Rodrigo Faro (Record) e promete, para este domingo, no SBT, uma boa conversa com Sandy. Consultada sobre Mr. Catra, o funkeiro com quatro mulheres, a comportada cantora diz que até seria sua amiga, mas aquilo não é para ela: "Tenho pavor de traição, de pensar em ser traída ou de trair meu marido".