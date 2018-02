Markun leva talk show fictício ao Canal Brasil e negocia com BBC

O programa propõe uma viagem no tempo por meio de entrevistas com grandes personalidades da História do Brasil. Ali estarão Cláudio Manoel da Costa (1789), Frei Caneca (1824), Anita Garibaldi (1840), Barão de Mauá (1875), José do Patrocínio (1879), Luís Gama (1880), Euclides da Cunha (1897), João Cândido (1912), Luís Carlos Prestes (1927), Mario e Oswald de Andrade (1922), Maria Lacerda Moura (1923), Monteiro Lobato (1936) e Plínio Salgado (1937).

O que eles diriam? A ideia é vincular as conversas a um momento relevante da trajetória do personagem e promover perguntas que, de outro modo, jamais teriam respostas, mas sempre com base em pesquisas em jornais, biografias, depoimentos, cartas e documentos da época. Exemplos: "Visconde de Mauá, quais os motivos que transformaram o homem mais rico do Brasil num endividado?". Ou, a Anita Garibaldi: "Anita, você deixou três filhos pequenos com sua sogra em Nice e partiu em direção a Roma, mesmo sabendo que a cidade estava sitiada e que teria de atravessar o território controlado pelos austríacos? Garibaldi não acharia melhor se a senhora ficasse em casa, cuidando das crianças?"