Markun lança documentário sobre doping

A poucos dias da Rio 2016, Paulo Markun põe na praça o documentário A Corrida do Doping (90 minutos), com lançamento no Cine Sesc, amanhã, às 20h. O título é coproduzido pela Arapy Produções, Globo Filmes e GloboNews, que exibe uma versão mais curta (72 minutos) no dia 30. O filme conta com a parceria do documentarista francês Xavier Deleu e reúne depoimentos de especialistas e atletas de grife, como Lance Armstrong, ciclista americano, vencedor de 7 Tours de France, que perdeu as medalhas pelo doping; e a russa Yulyia Stepanova, campeã dos 800m, que, com o marido, Vitaly Stepanova, ex-funcionário da Agência Russa Antidoping, denunciou o uso sistemático de produtos proibidos entre atletas.

“Cheguei a fazer vários trabalhos, inclusive de vilã. É o que mais gosto de fazer.”

Maria Adelaide Amaral SOBRE O PASSADO NA TV TUPI, AO ‘PERSONA’: AMANHÃ, ÀS 23H30, NA TV CULTURA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amém! Walcyr Carrasco adora montar casamentos em suas novelas e desmontá-los à beira do altar. Mas Eliane Giardini e Marco Nanini vão honrar a cerimônia, como honram qualquer cena, em Êta Mundo Bom! É no capítulo de amanhã que Anastácia se une a Pancrácio.

Série com Caco Ciocler no papel de um médico que trabalha na periferia de São Paulo, Unidade Básica tem estreia anunciada para setembro no canal Universal. A produção é da Gullane e o enredo, de Newton Cannito. Com Ana Petta, Vinicius Oliveira, Carlota Joaquina e Bianca Muller.

Otaviano Costa apresentará o Brazilian Day do ano, dia 4 de setembro, na Sexta Avenida, em Nova York, com shows de Preta Gil, Jota Quest e a dupla Cesar Menotti & Fabiano. Leandro Hassum fará a apresentação da transmissão ao vivo pela Globo Internacional, no estúdio.

SBT e Mixer celebram o resultado da primeira série da produtora para o canal. A Garota da Moto estreou bem, na quarta-feira, e na quinta subiu, chegando a 11 pontos de média, sendo o programa mais visto do dia no canal.

Ana Maria Braga repagina seu visual com frequência, mas a identidade visual do Mais Você pouco se alterou em 16 anos. Então, anote aí: na segunda-feira, 25, tem reforma no ar, com novo logotipo, vinhetas, tarjas e videografismo.

+ VC, com símbolos no lugar de palavras, farão as vezes de cartão de visitas do programa. O coração, registro do programa, promete ganhar mais destaque, com paleta de cores ampliada.

Anitta, ao receber o grupo Gigantes do Samba, formado por Alexandre Pires, Belo e Luiz Carlos, deu ao Música Boa ao Vivo, do Multishow, a maior audiência desta temporada, no dia 5/4.

Tíbio e Perônio (Flávio de Souza e Henrique Stroeter) estão de volta. Os dois cientistas do Castelo Rá-Tim-Bum gravam amanhã uma ação comercial no cenário do Roda Viva, para falar das novidades tecnológicas de uma marca de eletro-eletrônicos no contexto da Rio 2016. Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook Live, das 10h às 12h30.

32% é o crescimento que a série ‘Um Contra Todos’ dá à faixa nobre da FOX às segundas-feiras. O ator Roberto Birindelli entra em cena no episódio de hoje, como o verdadeiro ‘Doutor do Tráfico’