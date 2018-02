Mark Twain ganha mostra nos EUA

O Museu e Biblioteca Morgan de Nova York abriga, desde sexta-feira, exposição sobre o escritor americano Mark Twain (1835- 1910). Os visitantes passeiam pela carreira do romancista através das primeiras edições de seus céticos e sarcásticos livros sobre a modernização dos Estados Unidos no fim do século 19. Entre as principais relíquias estão fotografias, manuscritos e ilustrações da novela Velhos Tempos no Mississipi (1883) e Following the Equator, (Perseguição no Equador, de 1897). Experimentos como um jogo de memória com datas e atividades do autor também estão disponíveis. A exposição fica em cartaz até o dia 2 de janeiro de 2011. / EFE