Mark Farner faz shows no Brasil O guitarrista Mark Farner, que integrou a banda norte-americana Grand Funk Railroad, vai se apresentar no Brasil em março como parte de sua turnê The Loco-Motion. Em São Paulo, está programado show para o dia 10 de março no espaço Via Marquês (Av. Marquês de São Vicente, 1.589). Já no dia 11 de março, Farner faz apresentação no Bar Opinião de Porto Alegre. A turnê do guitarrista ainda passará por outros países da América do Sul. Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 200 e já podem ser adquiridos na Galeria do Rock, no Via Marquês, pela internet e em outros pontos de venda. O DJ Índio é convidado especial do show em São Paulo.