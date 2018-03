Marisa Orth volta ao palco com ´Fica Comigo Esta Noite´

Quem viu não esquece. Até hoje alguns privilegiados lembram com detalhes a densa atuação de Marisa Orth na peça Criança Enterrada, de Sam Shepard, na montagem na Escola de Arte Dramática da USP, onde a atriz se formou aos 23 anos. Sem contar outras atuações no circuito alternativo e, claro, suas performances como vocalista da banda Luni. Por isso, a estréia nesta sexta-feira, 29, de Fica Comigo Esta Noite no Teatro Folha vai significar, para muitos fãs, uma espécie de viagem no tempo. Afinal, foi justamente com essa comédia dramática de Flavio de Souza que ela ganhou projeção nacional. A primeira montagem de Fica Comigo estreou em São Paulo, em setembro de 1988, com Marisa Orth e Carlos Moreno dirigidos pelo autor Flavio de Souza. Os ensaios haviam começado meses antes. "A última versão do texto ficou pronta três dias antes da estréia", afirma Flavio. "A gente literalmente cortava a peça e colava os pedaços com cola Print; não tinha computador", lembra Marisa. "Tenho orgulho de ter contribuído para essa peça ter saído da gaveta", diz ela. E a temporada foi mesmo um grande o sucesso de público e crítica. Contracenando com Murilo Benício sob direção do cineasta Walter Lima Jr., Marisa retomou o papel da viúva que faz um acerto de contas com seu marido morto na noite de seu velório. A nova montagem chega a São Paulo depois de temporada bem-sucedida no Rio. E traz novidades - duas cenas de flash-back que não existiam na versão da década de 80. Numa delas, bastante divertida, o público acompanha o primeiro encontro do casal. Na outra, ambos revivem os últimos momentos compartilhados antes da morte do marido. Morte e casamento Flavio de Souza, em seu texto, definiu os dois personagens como pessoas medianas: a morte foi o clímax da vida dele, um funcionário público; o casamento, o auge da vida dela, uma dona de casa. Quando a peça tem início, ela está às voltas com a recepção das pessoas no velório. Não há ninguém no palco, mas ela age como se houvesse, dialoga com amigos, parentes ou simples conhecidos, como o chefe do marido, de um modo que a platéia consegue ‘adivinhar’ os que os outros dizem e imaginar suas fisionomias. O autor tira humor da competição entre ela e a irmã, dos ataques de choro intercalados com preocupações prosaicas ou ainda de rixas familiares reveladas a partir do tratamento dado aos recém-chegados ao velório. Mas o tema central mesmo é a perda que, numa aparente contradição, se revela no ‘reencontro’ que ocorre entre o casal. Na vida, não é incomum que a morte de alguém provoque a sensação do ‘não dito’. No palco, a personagem ganha uma segunda chance. Como haviam combinado, à meia-noite ele ‘revive’ para compartilharem as últimas horas juntos. "É uma peça sobre despedida, sobre aprender a deixar partir", define Marisa. "Vi muitas montagens dessa peça, no Brasil e no exterior, e acho que poucas atrizes têm a capacidade de Marisa de transitar entre o humor e a dor", elogia Flavio de Souza. Fica Comigo Esta Noite. 80 min. 12 anos. Teatro Folha (309 lug.). Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 6.ª, 21h30; sáb., 20 h e 22 h; dom., 19h30. R$ 60 e R$ 70 (sáb.). Até 16/9